Se cumplen tres meses de la misteriosa desaparición de Sandra Milena Lezcano

El 20 de mayo salió de su casa en Bello hacia el trabajo, adonde no llegó. La esperan sus cuatro hermanos y sus tres hijos, entre ellos su bebé de cuatro años.

Su hermana Lina recuerda que ese lunes en su casa recibieron múltiples llamadas de un número extraño.

“Era del trabajo de Sandra Milena. Eran las 9 de la mañana. Dijeron que ella no llegó a trabajar. Nunca había pasado eso”, contó la mujer.

Sandra Milena salió de su casa en el barrio Zamora , en el oriente de Bello, a eso de las 4:40 a.m. con destino a una famosa fábrica de ropa juvenil. Vestía jean, blusa de flores y tenis color beige.

Las cámaras de seguridad, cuenta Lina, le perdieron el rastro en un punto entre el barrio Zamora y la estación Madera del Metro, transporte que ella usaba para llegar a su jornada laboral.

Pero hay dos pistas que les han llamado la atención: en una zona boscosa fueron hallados abandonados la colorida sombrilla y el buzo gris que Sandra Milena usaba para resguardarse del frío y la lluvia.

Sin embargo, no se ha encontrado nada más. El proceso de búsqueda de Sandra Milena, la mayor de los cuatro Lezcano Mazo, está en manos de la Fiscalía.

“Pedimos que se haga algo más. Queremos sabe qué pasó con ella. Ya son tres meses desde su desaparición”, pide con desespero Lina, quien quedó al cuidado de Julián y Celeste, dos de los hijos de Sandra Milena, quienes tienen 18 y cuatro años.

La mayor de los hijos de Sandra Milena es Laura, quien tiene 24 años.

Con ayuda de ellos, Lina ha visitado todos los municipios del norte del área metropolitana y algunos del oriente cercano de Antioquia para pegar en sus postes y en algunos lugares emblemáticos carteles en los que aparecen sus datos y la foto de su hermana mayor.

“Yo creo que fue escopolaminada. He soñado que ella está perdida. Sé que está viva”, afirma Lina.

Por eso pide a quien la haya visto informe a las autoridades para que estas actúen con más eficacia y así su hermana regrese a casa sana y salva. La familia tiene la esperanza de poder celebrarle los 42 años que cumplió el 15 de julio, casi un mes después de haber desaparecido.