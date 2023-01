Se declara pico y placa ambiental en el Valle de Aburrá que incluye los sábados

Según la autoridad que agrupa diez municipios, la idea es hacer frente a un fenómeno climatológico que podría afectar la calidad del aire.

La medida incluye los sábados, las motos 4 tiempos e incrementa la restricción de cuatro a cinco dígitos por día, además de camiones, volquetas y particulares.

La medida irá entre el lunes 1 y el sábado 27 de octubre de este año.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá declaró un pico y placa ambiental ya que un informe técnico del Sistema de Alertas Tempranas de la ciudad alertó sobre la llegada de un Fenómeno del Niño.

De materializarse, dichas condiciones serían desfavorables para la calidad del aire durante octubre y noviembre de 2018 y, en especial, durante marzo de 2019.

Medidas pico y placa ambienta los sábados:​

Los días sábados, mientras dure el Nivel de Prevención, se implementará en todo el Valle de Aburrá:

Carros, motos de 2 y 4 tiempos, camiones y volquetas: la restricción se realizará alternando la rotación para las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) un sábado y las impares el sábado siguiente (1, 3, 5, 7, 9), en los horarios de 7:00 a 8:30 a.m. y de 5:30 a 7:00. p.m.

Comenzando el sábado 6 de octubre con los números impares 1, 3, 5, 7, 9.

Para camiones y volquetas de modelos anteriores o iguales a 2009, con los mismos dígitos de carros particulares, la restricción será en el horario de 5:00 a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 9:00 p.m. en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá, comenzando el sábado 6 de octubre con los números impares.

Medidas pico y placa ambiental de lunes a viernes:

-Carros Particulares: permanece el pico y placa en todo el Valle de Aburrá para carros particulares y se incluye el día sábado; en los cuatro dígitos y horarios que tiene definidos en Medellín, de 7:00 a 8:30 a.m. y de 5:30 a 7:00 p.m.

-Motos: pico y placa en todo el Valle de Aburrá para motos de 2 y 4 tiempos, en los dos dígitos y horarios que tiene definidos en Medellín para las motos 2 tiempos, de 7:00 a 8:30 a.m. y de 5:30 a 7:00 de la tarde.

-Camiones y Volquetas: Implementar la restricción del transporte de carga y volquetas a cuatro dígitos, que son los mismos dígitos de los carros particulares, en los horarios de 7:00 a 8:30 a.m. y de 5:30 a 7:00 p.m.

Para camiones y volquetas de modelos anteriores o iguales a 2009, con los mismos dígitos de carros particulares, la restricción será en el horario de 5:00 a 8:30 a.m. y de 4:30 a 9:00 p.m. en el Valle de Aburrá.

A principios de marzo de este año Área Metropolitana declaró emergencia ambiental porque varias estaciones de monitoreo del aire estaban en rojo.

Área Metropolitana, en alerta por contaminación ambiental: hay cambios en el pico y placa Algo parecido sucedió el pasado 7 de abril, cuando se declaró para la ciudad alerta naranja y se dio a la ciudadanía algunas recomendaciones.

Siete empresas fueron sancionadas por contaminar el aire en Medellín Foto: archivo.