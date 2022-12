Se disculpa motociclista que casi causa accidente en Antioquia: le echó la culpa a la computadora

Sebastián Herrera es un motociclista y youtuber que se hizo viral luego de casi causar un accidente. En un video que publicó en redes sociales le echó la culpa a la computadora por irse de largo en la curva, luego de la cual se encontró de frente con otro señor que también iba en moto.

El motociclista hizo la grabación para probar una Triumph street triple RS y en ella salió a recorrer las vías de Antioquia a altas velocidades, según registró en su propio video.

Sin embargo, hubo un momento en el que por poco se choca con otro motero.

“Resulta que en esta recta tengo la referencia de frenar en este punto, ahí donde ven esa señal de tránsito. En esta moto voy a 185 km/h, ahí decido frenar fuerte porque es mi punto de referencia y lo que pasa es que el ABS de la moto (Sistema de Frenos Antibloqueo) se activa y me hace perder potencia de frenado, a la vez lo que hace es soltar presión de frenado para que la rueda se deslice. No sé por qué salía que venía deslizando, creo que fue un error de la computadora”, manifestó.

Muy querido el motociclista-narrador de este video en el que va a 180km/h y casi estrella a un inocente 'por un error de la computadora'. pic.twitter.com/q5Jr7PIokB — Rafael Noguera (@ranoguera) December 13, 2022

Según Herrera, “lo que me hizo ir superlargo en la curva y afortunadamente este señor iba por la orilla y esto no pasó a mayores gracias a Dios. Le ofrezco muchísimas disculpas al señor porque la verdad fue un error muy grave que esto haya sucedido, siquiera no hubo tragedia”.

A pesar de su explicación y las disculpas, las críticas no se hicieron esperar, pues este caso no pasó a mayores, por fortuna, pero pudo haber terminado en un grave hecho.

El motociclista Sebastián Herrera es piloto de velocidad y fue campeón nacional GP3 en los años 2018 y 2019.

A raíz de las críticas se volvió a pronunciar y pidió nuevamente disculpas.



“Públicamente, me excuso con el señor y con todas las personas a las que quizá he asustado con mi manejo. Aunque la maniobra estuvo totalmente bajo control, sí fue muy arriesgada y me propondré manejar con más cuidado. Qué más quisiera yo que tener un circuito controlado para hacer mis videos y mis pruebas, pero no lo hay, por ahora me toca regular más el acelerador y seguir disfrutando de esta pasión. Un abrazo a todos y gracias por el apoyo, a los haters también los quiero mucho y me hacen muy feliz”.

Este es el video completo de lo ocurrido.