Se graduará del bachillerato con 70 años

Orgullosos se sienten los estudiantes de la jornada nocturna del colegio del municipio de Cisneros, ya que el mejor de la clase, es don Gilberto Orozco, un adulto mayor.

"Me tocó esperar muchos años para esto, y con la ayuda a de Dios, la voluntad y la ayuda de los compañeros, porque me han motivado también, para esto, y si Dios quiere ya en noviembre me corono mi cartoncito", expresa Gilberto Antonio Orozco.

La disciplina de don Gilberto es tal, que ayuda a sus compañeros más jóvenes con las tareas.

"Es muy cumplido, nunca le hacen falta (las tareas) y siempre es puntual. Retaca antes a los profesores para entregar las tareas”, cuenta Sebastián Saldarriaga, compañero Don Gilberto

Para sus docentes, don Gilberto es un gran ejemplo de superación.

“A don Gilberto Orozco yo lo destaco como una persona extremamente responsable, con unas capacidades intelectuales, inclusive pues, por encima de todos los compañeros. Él es en este momento académicamente el mejor estudiante del grupo, y con un sentido de superación bastante amplio”, Édgar Morales, docente de don Gilberto-

Según la Secretaria de Educación, en 54 años de existencia de esta institución educativa, Don Gilberto sería el primer adulto mayor en recibir su diploma de bachiller.