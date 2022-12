Se incendió un carro en el puente de la Cuatro Sur

Un vehículo Chevrolet Aveo se incendió en el puente de la cuatro sur, sector El Poblado de Medellín, la emergencia no dejó personas lesionadas, pero generó caos vehicular a la altura del puente de la Cuatro Sur, cuando el vehículo se prendió en llamas.

Según los testigos, una mujer iba manejando el vehículo y al momento de observar una llama lo estrelló contra un muro y huyó. Al parecer la mujer no cargaba ni el seguro ni el extintor del vehículo.

El Dagrd informó que en la emergencia no se reportaron lesionados y advirtieron que investigarán los hechos de este accidente.

Noticias Caracol recibió este video en el que se aprecia el vehículo en llamas.