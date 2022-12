Se llevó el susto de su vida: la camioneta que conducía fue consumida por las llamas

La emergencia sucedió frente a la planta de Cemex en La Estrella. El fuego alcanzó algunos pinos aledaños.

El reporte del incendio fue entregado a los Bomberos de La Estrella a las 3:15 de la tarde de este miércoles luego de que el conductor de una camioneta de estacas que funcionaba con gas vehicular y gasolina hiciera esfuerzos inútiles por sofocar las llamas que consumían el automotor.

Según le dijo él mismo a los socorristas, cuando transitaba por la carrera 55 con calle 80 Sur en la zona San Agustín, algunas personas le comenzaron a gritar que el carro en el que iba con otras dos personas se estaba incendiando.

“El hombre me dijo: la gente nos gritaba que el carro estaba prendido por debajo, no sabíamos, cuando nos bajamos desocupamos ocho extintores y como vimos que no pudimos apagarlo, los llamamos a ustedes”, dijo el capitán Albeiro Calle, comandante de Bomberos de La Estrella.

El fuego alcanzó algunos pinos que hay en la zona, lo que complicó un poco la labor de los bomberos, quienes finalmente controlaron las llamas.

Por fortuna, dijo el capitán Calle, la emergencia atendida por 15 de sus hombres no dejó personas lesionadas; solo la pérdida del carrito.

Fotos:Cortesía Bomberos de La Estrella