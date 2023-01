“Se me acabó mi vida ahora que se fue él”: abuela de Sebastián, militar muerto en exhibición aérea

La familia del suboficial recuerda los mejores momentos a su lado y destaca que era un excelente ser humano. En su tierra natal preparan un homenaje.

Hay conmoción entre la población del municipio de Agua de Dios, en Cundinamarca, por la muerte del joven Sebastián Gamboa, quien falleció en Medellín durante una acrobacia aérea. Su familia no se cansa de recordarlo.

"Era un buen muchacho, buen hijo, todo lo bueno y lo mejor era él. Se me acabó mi vida ahora que se fue él", dice María Éver Ricaurte, abuela de Sebastian.

"Como él no tenía estudio para seguir a coronel ni nada de eso llegaba hasta sargento mayor, si seguía así como iba", cuenta Jairo Antonio Gamboa, abuelo del militar.

La familia recuerda algunos de los momentos con el suboficial.

"El pasaba por acá todos los días a estudiar y cuando venía arrimaba con la abuelita. Cuando le daban permiso él venía y me saludaba", relata María Aidé Gamboa, tía de Sebastián.

La alcaldesa de Agua de Dios resaltó las virtudes del uniformado.

"Todos estamos muy consternados, muy tristes. Definitivamente fue un joven trabajador y emprendedor de la vereda Ibáñez, del municipio de Agua de Dios", resalta la mandataria Yanit Mora.

La familia espera la llegada del cuerpo del militar para darle el último adiós. Mientras que en el municipio se prepara un homenaje póstumo en su honor.

A los nueve días de haber nacido en Bogotá, Sebastián Gamboa fue llevado a una casa en Agua de Dios, un municipio ubicado a unas 3 horas en carro desde la capital colombiana, y fue criado por sus abuelos.