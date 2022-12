Se premiarán a los Súper Héroes de Medellín en la Semana de la Convivencia

Con el objetivo de fomentar la buena convivencia entre vecinos a través de actividades pedagógicas, comenzó la Semana de la Convivencia en Medellín con actividades para todos los gustos.

Para este año la actividad central de la semana fue la apuesta por buscar a aquellos ciudadanos que trabajan silenciosa y desinteresadamente por los demás, en diferentes escenarios como el barrio, las instituciones educativas, los establecimientos de comercio, entre otros.

Beatriz Eugenia González, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia de la ciudad, manifestó que todos los actores de la comunidad deben unirse a estas actividades con el fin de mantener la unión.

Para tal fin se creó el Premio SúperVecinos 2015, estrategia que busca visibilizar a los héroes de la convivencia ciudadana, a aquellos que siempre anteponen el interés general al particular.

El acto de premiación se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en el auditorio del Centro Comercial los Molinos a partir de las 4:00 de la tarde.

Un evento a destacar durante la Semana de la Convivencia es la realización del II Foro de Convivencia en Propiedad Horizontal, que tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, a partir de las 7:30 a.m. en el Auditorio de Panamericana.

Los interesados podrán consultar las actividades de cada día en el portal de la Alcaldía www.medellin.gov.co/gobierno .