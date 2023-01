Se revive el debate de las corralejas: recientemente esta práctica dejó 30 heridos en Caucasia

Se trata de una actividad de muchos años atrás, que según la legislación vigente solo se puede hacer en lugares donde realmente correspondan a una tradición cultural.

Recientemente en Caucasia las corralejas dejaron decenas de heridos y animales sacrificados. ¿Qué opinan expertos y qué dice la ley?

"Ese argumento de la tradición cultural tiene que ser superado, porque la tradición cultural no nos puede llevar a autorizar actividades que son salvajes y que llevan a la muerte tanto de animales como de seres humanos", indicó Germán Darío Flórez, docente de Derecho.

Además, en 2010 la Corte Constitucional fijó unos límites al respecto.

"Que esos animales no pueden ser tratados de una forma inhumana, que se debe buscar mecanismos para apalear, para trata de aminorar ese sufrimiento que tienen antes, durante y después de este tipo de actividades", agregó el docente.

Sin embargo, para el abogado aún existen grandes vacíos en torno a esta regulación.

"Las autoridades locales, distritales e inspectores de policía en cada municipio de acuerdo con lo que está en la ley de protección animal y lo que dijo la Corte están no solo en la autoridad, sino en la obligación de mirar que se cumplan esos requisitos de la Corte Constitucional", señaló.

Luego de que en 2018 la Corte determinara que no existía norma que regule las corralejas, estas prácticas se podrán seguir desarrollando hasta tanto exista una norma legislativa que diga lo contrario.

Foto: Archivo Colprensa