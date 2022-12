Se suspenden todas las actividades mineras en la doble calzada Medellín – Bogotá

Foto: cortesía Dagrd

Ante los graves hechos acontecidos en la doble calzada Medellín Bogotá, la gobernación de Antioquia tomó la decisión de suspender todas las actividades mineros entre los kilómetros 2 y 18 y 500 metros a lado y lado del eje Medellín – Bogotá.

El gobernador Luis Pérez Gutiérrez, al presentar sus condolencias y voluntad de acompañamiento a las personas involucradas, anunció las medidas tomadas al respecto.

La suspensión de actividades se dará hasta tanto no se tengan los estudios técnicos que permitan garantizar que no se presentará una nueva calamidad y se tenga la claridad técnica y conceptual sobre los proyectos que pueden o no continuar.

Por su parte, la próxima semana la Agencia Nacional Minera, presente a la ciudadanía, dará un informe técnico de lo que allí ha estado sucediendo.

Corantioquia, en asocio con la Gobernación de Antioquia, contratarán de inmediato un estudio técnico con la Universidad Eafit para que indaguen sobre lo que efectivamente ocurrió con este evento que hasta el momento deja nueve personas muertas.

Finalmente el mandatario indicó que “esto nos lleva a pensar que para evitar más calamidades y para darle más seguridad a la ciudadanía y a los mismos empresarios, lo más conveniente es hacer una suspensión inmediata de cualquier operación de minería entre los kilómetros 2 y 18”.

En la reunión estuvieron presentes personal directivo de Corantioquia, la Agencia Nacional de Minería, el Dapard, la Secretaría del Medio Ambiente, el Área Metropolitana, la Secretaría de Minas, la Agencia Nacional de Minería, el Consejero Presidencial para las Regiones, los alcaldes de Bello César Augusto Suárez Mira y Copacabana Oscar Alberto Restrepo Restrepo; la Policía, el Ejército, la Concesión Devimed e Invías.