Sebastián Villa se pronuncia luego de grave denuncia de agresión por parte de su novia

El futbolista del Boca Juniors dio la cara y dijo que tomará las acciones necesarias para aclarar la situación que lo tiene en el ojo del huracán.

“Buenas noches, a raíz de lo que se está viendo en las redes sociales quería decirles que tengo mi madre, mis hermanas, mis sobrinitas, mis primitas, tengo mujeres en mi familia. Aclararles que no estoy en mi casa y no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó”, dijo en un corto video subido a su cuenta de Instagram, al que le inhabilitó los comentarios para no tener respuesta de sus seguidores.

Publicidad

La publicación fue hecha minutos después de que Daniela Cortés, su novia, revelara imágenes de presuntas agresiones causadas por el deportista, algo que él desmiente.

Algunas de ellas son fotografías en las que se observan hematomas y lesiones con sangrado en la parte frontal del cráneo, la boca y la dentadura, además de algunas laceraciones en los miembros superiores.

Según la mujer, los maltratos fueron durante dos años en los que ha compartido con el jugador nacido en Bello, Antioquia.

En ese tiempo, según ella, sufrió también agresiones psicológicas. Además, dijo estar atrapada en Argentina (donde vive con el jugador de Boca Juniors) por la cuarentena del coronavirus.