Sebastián Villa tendrá audiencia virtual en Argentina tras denunciar a su exnovia por extorsión

El jugador colombiano del Boca Juniors acusó a Daniela Cortés de exigirle 150 mil dólares a cambio de no hacer un escándalo que afectara su carrea.

Por la denuncia, Sebastián Villa se presentará ante las autoridades judiciales de Argentina este jueves.

A través de una audiencia virtual, el deportista deberá ratificar o rectificar sus acusaciones contra su exnovia por extorsión y amenazas.

De acuerdo con el diario argentino Olé, el colombiano dijo en su presentación inicial que: "Daniela Cortés no paraba de agredirme verbalmente exigiendo sumas dinerarias que debía entregar tanto aquí como en Colombia, caso contrario arruinaría mi carrera como futbolista. Me pedía 50.000 dólares en Buenos Aires y 100.000 en Colombia, junto con pasaje en vuelo privado de repatriación, caso contrario se golpearía y me denunciaría por lesiones y violencia de género”.

Los señalamientos de Villa se conocieron tras una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar interpuesta por su excompañera sentimental.

La joven acusó al jugador del Boca de pegarle en múltiples ocasiones, incluso, dijo que el año pasado perdió un bebé tras una golpiza.

Después de la denuncia de Daniela Cortés, el futbolista manifestó a través de su perfil de Instagram que ora para que se conozca la verdad.

“Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación es porque considero que el descargo a una acusación así corresponde hacerse ante la justicia para poner fin a esta pesadilla que nos toca vivir a mí y a mi familia. Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible”, escribió Villa.