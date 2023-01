Secretaría de Movilidad acepta fallas en organización de Maratón de Medellín

El subsecretario de esa dependencia dijo que el cruce en el que fue atropellado un keniata que lideraba la carrera no estaba en condiciones.

El accidente “se presentó en el momento inicial de la carrera en este cruce que no tenía, por lo que pudimos observar, las condiciones para realizarla en ese momento, pero estamos validando el logístico, el operador de la carrera como debía ser”, dijo Mario Andrés Ramírez en una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación.

El caso se registró en la carrera calle 37 con carrera 51, en inmediaciones de la estación Exposiciones del Metro, cuando un vehículo atropelló a Joseph Kiprono, quien lideraba la prueba de los 21 kilómetros.

Atropellan al keniano Joseph Kiprono cuando participaba en la media Maratón de Medellín Sin embargo, Ramírez manifestó que la maratón se realizó con los permisos y el plan de manejo de tránsito adecuado. No obstante, se está investigando por qué no había señalización en este cruce del accidente, donde se programaron cierres controlados.

Según Gustavo Orozco, director de la carrera, “no tuvo fracturas, no tuvo traumas de ninguna naturaleza. Magulladuras en tejidos blandos únicamente, está cumpliendo con el protocolo de la clínica de reposo durante seis horas”.

Las directivas del Hospital General confirmaron que el atleta keniano se encuentra fuera de peligro, pero hasta allí también llegó Juan Camilo Arboleda, de 38 años de edad, quien era profesor de periodismo de la Universidad de Antioquia, y sufrió un paro cardiaco llegando a la meta.

En el mismo centro asistencial también permanece una mujer de 65 años de edad que se encuentra en estado crítico, pues tuvo que ser trasladada por un problema cerebro vascular agudo que sufrió cuando corría la Maratón de Medellín.

Accidentada maratón de Medellín deja un muerto, un herido y un paciente en estado crítico