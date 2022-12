Secretaría de Movilidad asegura que fotomultas son notificadas personalmente

La Secretaría de Movilidad advirtió que luego del fallo del Consejo de Estado que exige que las fotomultas deben ser notificadas personalmente, a los infractores se están aplicando los procesos legales.

El año pasado el Consejo de Estado determinó que la forma de notificar a un conductor de vehículo, motocicleta, tractomula, camión, etc, sobre una infracción por vía correo electrónico no es suficiente pues pueden pasar años antes de que la persona sepa de la sanción.

En ese sentido el secretario de movilidad de Medellín Ómar Hoyos explicó que el fallo fue estudiado y que se están aplicando los procesos para cumplirlo haciendo llegar las fotomultas a las residencia del ciudadano: “Lo primero que hay que hacer es notificar, que es lo que hacemos nosotros: notificar al ciudadano. Ahora, si los datos no están correctos en el RUNT esa notificación por aviso es válida. Ese fallo ya tiene varios meses, ya ha sido suficientemente estudiado, en la Secretaría de Movilidad respetamos el debido proceso”.

Esta decisión del Consejo de Estado se originó luego de que un ciudadano impusiera una acción de tutela porque fue multado a través de una fotomulta y sólo dos años después se enteró de que tenía un comparendo.