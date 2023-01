Sector textil inicia producción de tapabocas tras llamado del alcalde de Medellín

De acuerdo con el presidente del gremio, en el país hay 384 empresas con capacidad para producir estos insumos para el personal de la salud.

“Las máquinas no se han parado, por el contrario, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que las máquinas no se paren y tampoco se pierdan miles de empleos de este sector porque hoy vemos una oportunidad, no solo para minimizar la pérdida de empleos, sino para mantener a toda nuestra industria y así aportar a la salud de los colombianos y, si es necesario, a la de toda Latinoamérica porque podríamos empezar a llevarles estos insumos”, explicó Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de Textiles.

Publicidad

Según el líder gremial, en el país hay 384 empresas que están en condiciones y tienen las capacidades para cumplir con los requerimientos del sector de la salud. No solo en materia de tapabocas sino también para confeccionar batas y el vestuario que requieran los especialistas.

La respuesta de la industria textil se da tras el llamado del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien solicitó la producción masiva de estos insumos -no solo para el sector salud sino también para la ciudadanía en general- pues a partir de la próxima semana en espacios como el transporte público, bancos y supermercados el uso de tapabocas será obligatorio.

Hago un llamado a la industria textil a producir tapabocas de forma masiva. Si bien el Gobierno Nacional autorizó su producción sin necesidad de contar con registro sanitario, hay lineamientos que deben ser cumplidos.https://t.co/GtNHJ6c2Cu pic.twitter.com/LoAlkHFKO6 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 4, 2020

Pese al gran aporte que se puede hacer desde el área de las confecciones durante la contingencia sanitaria por el coronavirus, son muchas las empresas que no han podido cumplir con sus nóminas, lo cual ha generado numerosas despidos y pérdidas de empleos.

Publicidad

Uso de tapabocas será obligatorio en transporte público, bancos y supermercados