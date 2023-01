Sedantes y relajantes para pacientes en UCI escasean en Medellín por culpa de los bloqueos

En algunos hospitales de Medellín escasean sedantes y relajantes para pacientes en UCI por cuenta de los bloqueos del paro nacional. El uso de los fármacos aumentó hasta en un 800% durante el tercer pico de la pandemia .

Lo grave es que un paciente intubado y sin sedación en UCI podría hasta morir, según los expertos.

“Un paciente intubado y que no tiene los medicamentos que le garanticen la sedación y la anestesia se despierta y generalmente él mismo se extuba y obviamente el riesgo de complicación es alto porque pelea con el ventilador, no se acopla a él y no recibe el oxígeno, que es otro medicamento vital para garantizarle su soporte”, explicó Héctor Jaime Garro, gerente del Hospital La María en Medellín.

Tanto los sedantes como los relajantes musculares son medicamentos con alta demanda por el tercer pico de la pandemia. En Medellín hay uno específicamente difícil de conseguir.

“Su nombre genérico es el Midasolam, que se utiliza demasiado en sedación y que está completamente escaso”, señaló Garro.

A las IPS les está tocando incluso pagar un sobrecosto de hasta el 70% por algunos de estos medicamentos. Las secretarías de Salud de Antioquia y Medellín están en alerta.

“Definitivamente el riesgo de que haya desabastecimiento está y la inexistencia sería un riesgo importante en el manejo de todos los pacientes”, admitió Andree Uribe, la secretaria de Salud de Medellín.

Para una ciudad como Medellín, con 1.067 camas UCI y una ocupación del 98%, mantener pacientes intubados y sedados durante el último mes significó un aumento en el uso de estos medicamentos de hasta el 800%.