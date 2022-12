Segovia, sumido en el terror por enfrentamientos entre Policía y mineros tras 15 días de protestas

Investigan el asesinato de un adolescente y los comerciantes temen saqueos de sus locales. El Ejército y la Policía, refuerzan la seguridad.

La noche del jueves, nuevamente, los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, vivieron momentos de tensión.

Sus poblaciones amanecieron en medio de enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública.

Según las autoridades, en los dos municipios hay personas infiltradas que estarían atacando a la Fuerza Pública y a la misma comunidad.

“Hay unos bandidos encapuchados, con fusiles. Están lanzando explosivos y haciendo desmanes, alrededor de diez delincuentes la mayoría jóvenes que ingresaron hasta la plaza de mercado que intentaron robarse los alimentos”, dijo el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía del departamento de Antioquia.

Representantes de los comerciantes temen un saqueo y aseguran que más de 3000 personas están sin alimentos.

“Es que en Segovia hay mucha gente que vive del diario y entonces cuando empezó el paro la gente, la platica que tenía la mercó (compró productos) y no se sabía que esto iba a ser tan largo, en este momento hay gente aguantando hambre”, denunció Javier Ávila, líder de los comerciantes.

Representantes de los mineros ancestrales piden la vocería del gobierno para iniciar las conversaciones.

Celina Arango, representante de los mineros ancestrales, manifestó que "nosotros somos mineros, yo ya no me meto en una mina pero depende mucho de eso, ahora dependo de mis hijos y mis hijos son mineros todos y eso duele. Anoche estaba muy nerviosa y esta mañana llamé a mis hijos y a mis sobrinos para alertarlos porque en La Cruzada (ingreso a Segovia) estaba el Esmad preparándose no sabemos con qué".

La Secretaría de Gobierno de Antioquia confirmó la muerte de una persona y la detención de 10 personas que fueron sorprendidos portando armas y explosivos.