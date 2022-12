Según EPM, daño que dejó sin agua a 86 mil usuarios en el occidente de Medellín fue solucionado

La empresa afirmó que suministró agua a más de 50 barrios por medio de cinco carrotanques.

Sin embargo, la compañía no manifestó que provocó la avería en la red de acueducto.

“Las labores de reparación de la fuga en la red de acueducto concluyeron a las 11:34 a.m. Tras ello, comenzó la presurización y estabilización de la red, para poder restablecer el servicio, como ocurrió en la tarde”, informó por medio de un comunicado.

Los barrios que se vieron afectados son El Rincón, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María No. 3, Diego Echavarría, Cristo Rey, Loma de Los Bernal, Parque Juan Pablo II, Los Alpes, Altavista, La Gloria, San Bernardo y La Palma.

También Las Playas, Diego Echavarría, La Mota, Granada, Belén, El Rincón, Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, La Castellana, Las Mercedes, Simón Bolívar y Nueva Villa de Aburrá.