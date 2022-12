Según videos, en las noches casi nadie respeta el tranvía de Medellín en el barrio Buenos Aires

Las autoridades trabajan para que motociclistas y peatones no se les atraviesen a los trenes, sin embargo estos actos continúan sucediendo.

En las imágenes se muestran las imprudencias que a diario se cometen sobre los rieles en la calle Ayacucho del centro de Medellín.

Sin importar que el tranvía se acerca, los infractores irrespetan los semáforos y hacen caso omiso al pito de alerta, a tal punto que han llegado a generar accidentes.

"Hay que respetar la vía, me tocó ver el accidente de una muchacha, el tranvía se la llevó, le tocó frenar pero la golpeó", señaló Santiago González, motociclista y habitante del sector.

Desde el año 2015 el tranvía ha registrado 110 accidentes: 72 en los que se han visto involucrados peatones, 20 con vehículos, 15 con motociclistas y tres con ciclistas.

“Tenemos operativos montados para controlar este tipo de comportamientos donde estacionan de manera indebida, algunos carros obstaculizan la movilización del tranvía”, manifestó Mario Andrés Ramírez, secretario de Seguridad Vial y Control.

“Con nuestros grupo de educación vial, una serie de pedagogos y trabajadores sociales estamos interviniendo los diferente sectores no solo en este corredor tranviario.

En el más reciente operativo inmovilizaron más de 200 motos e impusieron 150 comparendos.