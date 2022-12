Segunda etapa de Parques del Río tendrá retraso de cinco meses por sobrecostos

Una congestión vehicular monumental, vías cerradas y obras sin concluir. Así luce hoy el proyecto Parques del Río en Medellín.

“Esto es horrible, no los trancones no nos dejan movilizar. Esta obra daño todo”, indicó un conductor afectado.

(Lea también: Segunda etapa de Parques del Río, con sobrecostos por cerca de $90 mil millones )

Mientras otro dijo, “mire el despelote, obras sin terminar, esto es un robo a los ciudadanos”.

Mientras la congestión vehicular aumenta, la preocupación en las autoridades y la ciudadanía es mayor luego de que el alcalde Federico Gutiérrez diera a conocer un alto sobrecosto en una de las etapas del proyecto.

“Entre las dos etapas tendríamos un costo adicional de 109 mil millones de pesos. Eso es una obra totalmente diferente a lo que estaba planteada y estamos en revisando cuando deben ser esos inicios de obra, porque recibimos una obra contratada y con acto de inicio, pero que no estaba financiada”, asevera Gutiérrez.

Según el mandatario, se debe aplazar el inicio de la obra porque no van a alcanzar los 161 mil millones de pesos que dejó la anterior Administración por lo que le pidió al Concejo de la ciudad realizar una sesión de manera urgente para tomar medidas.

“Una citación de urgencia con la Secretaría de Infraestructura para que analicemos y también estamos estudiando en comisiones accidentales. Hemos empezado a hablar con la comunidad y lo que queremos es revisar y no iniciar hasta que haya un panorama claro”, explicó Daniela Maturana, presidente del Concejo.

Además, el mandatario advirtió que la primera etapa necesita correcciones porque el deprimido no permite el paso adecuado de camiones y tracto mulas.