Segundo plantón en Medellín para rechazar la situación en la frontera con Venezuela

Este viernes habrá un nuevo plantón en Medellín, para rechazar las decisiones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con respecto al cierre de la frontera con Colombia.

A las 12 del día, los ciudadanos antioqueños se reunirán nuevamente frente al Consulado de Venezuela, ubicado en el Occidente de Medellín, para exigir, dicen quienes convocan la protesta, “la salida de los representantes de la dictadura venezolana de Medellín”.

La convocatoria para esta manifestación es hecha a través de redes sociales por militantes del Centro Democrático, partido orientado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este miércoles se hizo un primer plantón en el que participaron venezolanos y colombianos que rechazan las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro.

Algunos venezolanos residentes en Medellín han manifestado que, pese a que se solidarizan con lo que está ocurriendo a los colombianos en la frontera y que no están de acuerdo con las determinaciones de Nicolás Maduro, no apoyan la manifestación debido a que los funcionarios del Consulado no necesariamente apoyan las decisiones del gobierno.