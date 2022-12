Seis estaciones del Metro no prestarán servicios hasta este miércoles

Foto: @juanpagolo

Este martes, desde las tres de la tarde el Metro descartó restablecer el servicio de la Línea A hacia el sur, debido a un inconveniente técnico en la cateriana.

El Área Metropolitana autorizó libertad de rutas de buses integrados en el sur para que las personas puedan ir y volver hasta el centro de la ciudad.



(16:06) Descartamos restablecer el servicio de la línea A en el sur hoy. Es decir que hoy la operación comercial de esta línea seguirá solo entre San Antonio-Niquía, Niquía-San Antonio. — Metro de Medellín (@metrodemedellin) February 13, 2018

Este evento se suma a una serie de fallas que se han presentado el día de hoy martes, dos en la mañana y esta en la tarde que ha dejado sin servicio a las estaciones de la Línea A desde San Antonio hasta La Estrella, informó el Metro de Medellín.

Tomas Elejalde, gerente de este sistema de transporte manifestó que es una contingencia de grandes proporciones, que no tiene las características técnicas de las fallas ocurridas en la mañana. En este momento la falla se presenta en la catenaria en la zona del Poblado (cable que suministra energía a los trenes). El funcionario resaltó que no es un problema común, ya que por los mantenimientos que se realizan a diario estos eventos no deberían suceder.

Para facilitar la movilización de los ciudadanos Medellín y Envigado anunciaron que se levanta la medida de pico y placa por hoy que rige entre las 5:30 p.m y 7:00 p.m.



📢¡Atención! Debido a la contingencia presentada con el @metrodemedellin se suspenderá la medida de #PicoyPlacaMed de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.



Recuerda transitar con precaución y respetar las normas de tránsito. ☺️ — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) February 13, 2018

El Metro reportó hacia las cinco la tarde que su personal está trabajando en la catenaria. Por ahora el servicio hacia el sur está restablecido en las estaciones La Estrella y Envigado. Además se informó que el Área Metropolitana autorizó las rutas del norte para que refuercen sus recorridos con vehíclos, sin eliminar la prestación del servicio de integración.



(17:00) Personal Metro está trabajando en el sitio del problema de la catenaria. En la línea A estamos prestando servicio en los tramos La Estrella - Envigado y San Antonio - Niquía. Seguiremos informando. pic.twitter.com/RgVcAo7uey — Metro de Medellín (@metrodemedellin) February 13, 2018