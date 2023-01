Sellan 'call center' de Sabaneta, Antioquia, por dos casos de coronavirus

En la empresa trabajan cerca 1.100 personas y no hay protocolos de bioseguridad para cuidar de los empleados.

De acuerdo con el secretario de Salud de Sabaneta, en el establecimiento no hay distanciamiento social, no hay acceso a zonas de lavado constante de manos y los audífonos, que deberían ser personales, son compartidos y no son desinfectados.

Publicidad

“Hacemos un llamado a las empresas que siguen prestando servicios y que tienen un gran número de empleados trabajando a que realicen los controles de bioseguridad y cuiden al personal, quienes más allá de ser un recurso humano son personas que deben ser debidamente protegidas por el bien de ellos y de todos”, señaló John Estrada.

Los dos empleados del 'call center' que fueron diagnosticados con coronavirus viven en Medelllín, por lo que el seguimiento de los casos se realiza desde la Secretaría de Salud de la capital antioqueña.

“Nosotros hemos estado muy atentos a cómo han evolucionado los dos pacientes quienes se encuentran en perfecto estado”, añadió Estrada.

Le puede interesar: Pastor religioso de Bello, a responder ante las autoridades por organizar masivo culto en la calle

Publicidad