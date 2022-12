Señalan a DJ de estafar a senadora Sofía Gaviria con evento para niños del Chocó

Foto: Óscar Eduardo Chicué Hernández, DJ preso en la cárcel La Modelo en Bogotá. Aseguran que se identificaba con una contraseña. Cortesía.

Eddy Hernández, Óscar Hernández, Óscar Plata, Óscar Eduardo Vélez, Óscar Eduardo Chicué o DJ Negro. Seis nombres diferentes, pero un solo personaje.

Las autoridades lograron desenmascararlo y determinar que quien los usaba aparece en seis denuncias por estafas, en una cifra cercana a los 1.500 millones de pesos.

Su verdadero nombre, según la Fiscalía, es Óscar Eduardo Chicué Hernández. Hoy está en la cárcel Modelo de Bogotá, mientras avanza la investigación en su contra por supuestamente haber engañado a la senadora antioqueña Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

“Íbamos a hacer un concierto para recoger fondos, el 20 de octubre en Bogotá. Esperábamos recoger 1.500 millones de pesos para proyectos con niños de la zona del río Atrato: Bojayá, Vigía del Fuerte”, dijo a Noticias Caracol la Senadora.

Incluso, Chicué Hernández, asegura Gaviria Correa, les mostró contratos con artistas como Gente de Zona y Peter Manjarrés, y le dio a conocer un video de un artista puertorriqueño en el que le agradecía por contar con él para su campaña de ayuda con los niños chocoanos. Y desapareció.

Cuando la Senadora se comunicó con el sitio en el que supuestamente se iba a realizar el evento, allí le dijeron que no existía ningún contrato; ahí se percató de que presuntamente había sido estafada y decidió denunciar al DJ por intermedio de sus abogados.

Al iniciar la investigación, la Fiscalía halló varias sorpresas: “Había seis casos más, el mismo modus operandi y unas mismas prácticas de esta persona llamada Eddy Hernández. Se logró establecer que estábamos ante una estafa agravada en masa”, dijo Luis González, director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación.

Según la Senadora, las denuncias contra el DJ son en Bogotá, Medellín y Cali.

Y la Fiscalía aseguró que entre sus posibles víctimas hay actrices, periodistas y políticos como el expresidente del Senado Luis Fernando Velasco. Sin embargo, el congresista por medio de sus voceros negó esta información. "No lo conocemos, nunca ha trabajado para nosotros, no sabemos de qué se trata", dijeron a Noticias Caracol.

Otro de los casos que enreda al presunto estafador es un concierto que ofreció en Ibagué, “un concierto que ofreció de Marc Anthony: ofreció la logística y la Fiscalía encuentra que nada de esto es cierto”, aseguró el fiscal González.

Además, sobre él pesa una condena de 48 meses de prisión por actos sexuales abusivos contra una mujer, a la que la justicia ordenó que indemnizara con 10 salario mínimos mensuales legales vigentes en agosto de 2007.

El DJ Eddy fue detenido el viernes y fue enviado a la cárcel Modelo mientras se investiga por los delitos de estafa agravada con falsedad en documento privado.

Sin embargo, el abogado de la Senadora, Sergio Alzate, dijo que este hombre recibió el beneficio de detención domiciliaria de parte del juez de control de Garantías y que solo está en la cárcel mientras se verifica su arraigo, es decir, que sea cierto el lugar en el que asegura que vive.

“Por eso, queremos invitar a la gente que haya sido víctima de alguna estafa de este señor, para que no pueda escapar”, dijo el abogado.

---

Noticias Caracol informa que mediante Sentencia de fecha 29 de junio de 2017, el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá precluyó la investigación adelantada en contra del señor ÓSCAR EDUARDO VÉLEZ HERNÁNDEZ, quien cambió su apellido el día 4 de agosto de 2016 de CHICUÉ a VÉLEZ. El juzgado antes mencionado resolvió precluir la investigación en contra del señor VÉLEZ HERNÁNDEZ por los delitos de obtención de documento público falso y falsedad en documento privado.