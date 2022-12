Sepultan a exsoldado asesinado por dos menores de edad en Sonsón

"Parce, ayúdeme que me desangró", fue lo último que Alejandro Bedoya Henao le dijo a un amigo suyo después de ser atacado con armas blancas.

Bedoya, un exsoldado que laboraba realizando labores de desminado humanitario en zonas de conflicto en el suroeste antioqueño, falleció luego de recibir varias heridas en el sector El Chagualito en Sonsón (Antioquia).

"Íbamos para mi casa. Había dos jóvenes, al parecer en estado de embriaguez y bajo efectos de las drogas, tenían el rostro tapado con las capuchas de sus sacos. Nos siguieron, nos insultaron, rompieron una boltella, sacaron una navaja, nos acusaron de agredirlos anteriormente, empezamos a discutir y nos agredieron", relató la persona que acompañaba a Alejandro, cuya identidad no se revela para proteger su integridad.

Además, contó: "nos exigieron que les entregáramos nuestras pertenencias. Era imposible defenderse. Cuando me iban a apuñalar a mí, Alejandro se metió y recibió las puñaladas. Murió en el acto".

Para el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Wilson Pardo, la agresión se presentó luego de que Bedoya se encontró con dos menores de edad con los que había sostenido altercados en el pasado.

“Habían tenido problemas con Bedoya por intolerancia, se volvieron a encontrar y le propinaron varias lesiones”, dijo.

Bedoya, agregó el oficial, murió la noche del viernes en el hospital San Juan de Dios de Sonsón.

Tras lo ocurrido, la Policía del municipio detuvo a los agresores. “Se capturó a dos menores de edad en flagrancia”, explicó el jefe de la Policía del departamento.

Además, el coronel Pardo contó que la víctima era reconocida en el pueblo, que está ubicado a unas tres horas de Medellín en carro, por haber prestado el servicio militar en el Ejército y porque al finalizar esta labor se vinculó a la organización internacional de labores humanitarias Halo Trust.

Sobre los detenidos, el oficial aseguró que son dos jóvenes de 17 años conocidos con los alias de Gallego e Isaza de 17, naturales del municipio.

“Alias Gallego había sido detenido por tráfico y porte de drogas”, concluyó Pardo.

Ambos quedaron en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia.

El sepelio de la víctima se realizó en Sonsón en medio de decenas de allegados. Los detenidos serán llevados ante la justicia para adolescentes.

En el municipio hubo manifestaciones para protestar por lo ocurrido, por lo que la Policía tuvo que resguardar a los señalados agresores.