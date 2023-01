Sergio Fajardo, imputado por presuntas irregularidades en préstamo por 77 millones de dólares

Este miércoles, la Fiscalía vinculó formalmente al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo a la investigación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por un préstamo de 77 millones de dólares.

Para la Fiscalía, al suscribir este contrato de sustitución de deuda el exgobernador no habría tenido en cuenta los riesgos de adquirir estos 77 millones de dólares, pero además habría incrementado el monto de endeudamiento de Antioquia y además habría suscrito este contrato sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.

“Los estudios previos que sustentaron la contratación fueron deficientes y no fueron emitidos en su oportunidad. En los estudios previos encontrados no se identificó de manera adecuada la alternativa más favorables a la gobernación para satisfacer la necesidad y de igual forma no se identificaron los factores de escogencia de la oferta más favorable”, señaló Elba Beatriz Silva, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Al finalizar la audiencia, Sergio Fajardo señaló que nunca ha cometido ningún delito ni en su vida privada ni como funcionario público y aseguró que demostrará su inocencia en juicio.