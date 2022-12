Sergio Fajardo responde por señalamientos en caso Biblioteca España

El político citó a una rueda de prensa para hablar de la cuestionada obra que terminó con fallas; los arreglos superan el costo de la construcción.

Fuerte pronunciamiento de la Contraloría por fallas en la Biblioteca... Y es que la Biblioteca España, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio, era un orgullo de los medellinenses, pero comenzó a deteriorarse y a caerse a pedazos, por lo que terminó siendo cuestionada.

Ahora, la reparación de esta cuesta más de 15 mil millones de pesos, y la Alcaldía de Medellín decidió denunciar a los constructores.

Uno de los señalados por las fallas en la obra es el exalcalde de Medellín de la época del levantamiento de la obra (2004), Sergio Fajardo, quien decidió responder los señalamientos.

“La pregunta es compleja (...) Estoy hablando a partir de los estudios que se han hecho, aunque faltan algunos de la estructura en concreto”, le dijo a Blu Radio.

“Y la síntesis es que las fallas que hubo en el proceso de construcción son parte de la firma constructora y el proceso que tenía que haber llevado la firma interventora”, añadió el político antioqueño, que tiene aspiraciones presidenciales.

Ante los cuestionamientos por la entrega rápida de la obra, dijo que “es falso que se entregó antes de tiempo para cumplir con la visita del reyes de España (que inauguraron la obra). El argumento más irrespetuoso con la comunidad es decir que porque yo tenía afán de tomarme una foto con los reyes de España no se hacen las cosas bien”, agregó.

Además, Fajardo aseguró que la responsabilidad es de las firmas que tiene la construcción de las obras públicas.

“Esa caricatura que se hace, se convierte en una excusa fácil para supuestamente achacarme a mí una responsabilidad sobre algo que no funciona”, aseveró.