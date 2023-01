Servicio de acueducto será interrumpido este miércoles en varios sectores del nororiente de Medellín

El corte de agua se realizará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. con el fin de realizar el lavado de un tanque de almacenamiento.

EPM informó que la interrupción del servicio incluye a 4.047 clientes ubicados en los siguientes sectores del nororiente de la ciudad:

Publicidad

- De las calles 68 a 72 entre las carreras 25 y 28.

- De las calles 72 a 81 entre las carreras 24 y 30.

- De las calles 81 a 85A entre las carreras 24 y 25C.

Publicidad

- De las calles 85B a 99A entre las carreras 22AA y 31BA.

- De las calles 99A a 107ED entre las carreras 21B y 28B.

Publicidad

Este corte afectará el servicio en los barrios: Versalles No. 1, Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No. 2 (Santa Elena).

Para información adicional los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención al cliente 44 44 115.

Publicidad

Foto: EPM