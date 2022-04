Sesenta niños campesinos de Antioquia tuvieron una tarde de ensueño en Rionegro

Por primera vez, sesenta niños campesinos de 14 veredas rurales en el municipio del Carmen de Viboral, departamento de Antioquia, montaron en carro, jugaron bolos y fueron al cine. Los pequeños dejaron por un día el campo para cumplir sus sueños, llenos de aventuras, en Rionegro.

A lomo de mula dejaron la ruralidad del Carmen de Viboral para adentrarse en un paseo soñado.

“Desde la semana pasada estaba contando los días, qué cuando iba a llegar el 22 para ir al paseo”, expresó Flora Giraldo, madre de un niño beneficiado.

El paseo empezó a hacerse realidad muy temprano. De botas o con la mejor pinta, los pequeños emprendieron camino desde 14 veredas alejadas, fueron tres horas de camino a caballo.

Nos despertamos a las 6 de la mañana y nos bañamos con agua fría. Tres horas para venir de La Cristalina al Retiro”, afirmó Valentina Pavas, una de las niñas beneficiadas.

Tras la montada, los niños abordaron buses, algunos como Alberto por primera vez montaban en carro.

“Yo no sabía nada de eso, nada más hoy vine en bus y me fue muy bien”, expresó.

Lo primero que hicieron fue jugar bolos y después ir al cine, dos actividades que nunca habían hecho en sus vidas.

“Yo en estos días no he sabido qué venir es un ascensor, tampoco me he imaginado una pantalla grande, me fue muy bien en la película”, agregó Alberto.

Algo tan normal para muchos, es todo un acontecimiento para estos 60 niños campesinos.

“Son niños que están muy alejados del casco urbano de nuestro municipio, donde realmente ellos no tienen acceso a unos juegos o una sala de cine”, indicó Deisy Vargas, gestora Social de Viboral.

Los pequeños visitaron el centro comercial Jardines de Llanogrande y pasaron la noche en el casco urbano del municipio, el sábado regresaron a sus veredas llenos de nuevas historias para contar.

