Sesión del Concejo de Medellín casi termina en golpes

Una acalorada discusión se presentó este jueves en el Concejo de Medellín en la plenaria del proyecto de acuerdo 300 por medio del cual se otorgarían facultades especiales al alcalde de Medellín en la reestructuración de las entidades descentralizadas del municipio.

El concejal Robert Bohórquez exigió al concejal Miguel Quintero que aclarará por qué su asistente señalaba en redes sociales que todos los concejales apoyaban la privatización de EPM menos Quintero y el concejal Luis Bernardo Vélez.

Miguel Quintero aseguró que mientras argumentaba su posición, Juan Felipe Campuzano y otros concejales se levantaron de sus curules y en medio de gritos se aproximaron a su humanidad. Solo la intervención de la policía evitó que se fueran a golpes.

“Yo me quedé sentado y les decía, venga déjenme argumentar y lo que pasó fue que a Campuzano le tocó salir a defenderme porque se me vinieron en gavilla y la Policía tuvo que hacer un cerco para que no me agredieran”, relató Quintero.

El concejal Robert Bohórquez contradijo esta declaración e insistió en que en ningún momento el deseo de los concejales es la privatización de EPM.

“Estaban tocando unos temas, le di la palabra, le pedí al Concejal que si tenía alguna enfermedad o estaba sufriendo de demencia, pero que no desinformara ni me que cogiera como caballito de batalla. No lo ataqué, defendí mi posición, mi honorabilidad, porque la honra se puede perder en un segundo, la vida se puede perder en un segundo que fue lo que le discutí a él”, cuenta Bohórquez.

Miguel Quintero coincide con otros concejales en que el tema del conglomerado económico merece más atención y discusión.

Tras lo sucedido el presidente del Concejo Fabio Rivera ordenó un receso de quince minutos y al tiempo le pidió a los concejales intervenir con respeto y en buenos términos.