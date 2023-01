“Si de pronto me matan, estoy en esta dirección”: la advertencia de joven paisa asesinada en México

La víctima salió del país buscando un mejor futuro, pero su familia dice que fue engañada por traficantes. Sus padres se enteraron de su muerte en las noticias.

Daniela Patiño, de 22 años, era oriunda de Bello, municipio al norte del Valle de Aburrá.

Su sueño era ser youtuber, hasta que un hombre, quien al parecer era padre de una amiga, le ofreció empleo en un restaurante en España.

Llena de ilusiones y muchas expectativas, empacó sus maletas y desde el aeropuerto José María Córdova emprendió el viaje hacia su nueva vida.

Sin embargo, su sueño de construir un mejor futuro para ella y para su familia se vio truncado en Centroamérica, propiamente en México, donde fue asesinada.

En entrevista con Teleantioquia Noticias, el padre de la víctima relató que, al parecer, Daniela fue víctima de una red de trata de personas:

“Yo le decía: 'Daniela, por favor, vengase para la casa', pero ella me dijo: ‘No pa’, me tengo que ir, son unas personas muy peligrosas, son muy peligrosas, eso es una trata de blanca, me van a matar. Vea, ahí les mando una dirección (y mandó una ubicación), si de pronto me matan, estoy en esta dirección’”, narró Elkin Patiño, papá de Daniela.

Su familia recordó que cuando la joven de 22 años intentó escaparse de la presunta estructura criminal perdieron todo contacto con ella, hasta que días después medios de comunicación mexicanos reportaron que la colombiana había sido asesinada.

Ahora la familia de la mujer vive un doble drama: no solo lloran su partida, sino que deben buscar la manera de traer de vuelta su cuerpo desde Centroamérica.

Mientras en el país azteca se adelantan las respectivas investigaciones por el homicidio, la familia bellanita le pide ayuda a la Cancillería colombiana para hacer la repatriación y darle el último adiós.