Si el Ejército se va, los paramilitares se toman el pueblo: campesinos de Briceño

En las últimas horas se realizó en el municipio de Briceño un consejo extraordinario de seguridad donde se analizó la denuncia de la comunidad de la posible presencia de paramilitares en la zona.

Por ello hay temor por parte de los campesinos, quienes celebran que el Ejército está allí con cerca de 200 hombres.

Karina Carvajal, representante de la Asociación de Mujeres de Briceño, manifestó que “uno sabe que de pronto en la zona pueden estar, pero están quietos que es lo importante pues no ha habido actos de violencia en el momento”.

José Danilo Agudelo, alcalde de Briceño, manifestó que “nuestro municipio solo ha tenido dos grupos: teníamos presencia de las FARC, el frente 36, y presencia del grupo del Golfo que ya hoy no está en nuestro municipio”.

Briceño desde hace varios años ha padecido la disputa de los grupos ilegales que quieren apoderarse de las rentas de las drogas, por eso aseguran los campesinos que si el Ejército se va los paramilitares entran.

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Jorge Romero, afirmó que sus hombres resguardarán a los pobladores de Briceño y no se irán.

En este momento muchos campesinos están pasado por un periodo de transición en donde están cambiado el cultivo de la coca por el de pancoger, actividad que fue concertada en los acuerdos de paz que se desarrollan en La Habana entre el gobierno y las FARC.

Vea también:

Briceñitas quieren que su futuro no dependa de los cultivos ilícitos: