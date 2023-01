Si joven que rayó el metro pide disculpas públicas su investigación será archivada

Un abogado explicó que el delito por el que debe responder el señalado no contempla medida de aseguramiento.

Indignados, así están los paisas con la persona que rayó uno de los vagones del metro de Medellín con la fecha del paro nacional . Los demás usuarios del sistema le reclamaron y lo denunciaron ante la Policía.

“Observé que un joven estaba rayando uno de los vagones del metro, entonces ahí mismo todos nos indignamos, obviamente porque el metro es patrimonio de Medellín y le gritamos a la Policía”, contó una de las testigos del hecho.

El rechazo fue generalizado. Queda claro que para los antioqueños, más allá del derecho constitucional de la protesta, el metro es algo sagrado que no se toca, no se raya, no se ensucia.

“Es muy grave que rayen el metro, es un patrimonio de los medellinenses y la protesta no debe ser de este modo atentando contra el patrimonio”, dijo Juan Daniel Arias, usuario del metro.

“Debería de haber una sanción cultural para que él limpie el metro y una sanción ya disciplinaria”, comentó Bryan Londoño, usuario del metro.

El señalado, un estudiante universitario de la ciudad, fue capturado en flagrancia.

“Esta persona es capturada y dejada a disposición de la autoridad competente con el fin de que un juez de control de garantías verifique el hecho que cometió”, indicó el comandante de Policía del valle de Aburrá, general Eliécer Camacho.

El joven debe responder por daño en bien ajeno. Un abogado penalista explicó sus repercusiones legales.

“Esto es un delito que no contempla medida de aseguramiento, porque la afectación al bien jurídico es mínima, sin embargo, sí es un delito porque así lo constituye la ley 599 del año 2000”, precisó el jurista Óscar Santamaría.

La norma estipula, además, que si hay una disculpa pública o se resarce el daño, se archivará la investigación.