Si las amenazas continúan, René Higuita se iría de Colombia

El exfutbolista habló con Noticias Caracol sobre las extorsiones de las que es víctima en Antioquia. Autoridades crean grupo para investigar lo sucedido.

Por esto, el exarquero se presentó ante las autoridades de Puerto Berrío para denunciar una serie de amenazas e intimidaciones que se han venido presentando en contra de unos trabajadores, de una finca de su propiedad, ubicada en esta población del Magdalena medio.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, René dijo que está siendo extorsionado. Además, manifestó que ha recibido varias llamadas en las que le exigin dinero, pero dijo dudar de la existencia del grupo criminal.

No deje de ver: Antioquia lidera lista negra de casos de extorsión denunciados en Colombia

“Creo que he sido una persona muy pacifica, una persona que quiere la paz, una persona que lleva 25 años en la región, y me parece, pues, increíble, que esto me esté sucediendo, como le sucede a muchos, y quedarme como callado, donde también hay amenazas”, le dijo el exfutbolista a Noticias Caracol.

Al ser consultadas al respecto, las autoridades anunciaron que brindarán todo el apoyo que necesite el exfutbolista.

Jaime Cañas, alcalde de Puerto Berrío, dijo que “él (René Higuita) manifiesta que no necesita que se le haga acompañamiento hasta la finca, pero que sí quiere dejar constancia de los números telefónicos de donde lo han estado llamando, e igualmente de las personas que se han identificado, que infortunadamente son las (bandas criminales) bacrim de Urabá, que no tienen injerencia en Puerto Berrío, pero nosotros vamos a estar al tanto”.

René espera que esta situación no pase a mayores, ya que de seguir con las intimidaciones, tendría que irse de Colombia.

Este es el video en el que René Higuita denuncia que lo están... “Ni a mí, ni a ninguno estén extorsionando, ni mucho menos amenazando de muerte, o tener que dejar una zona, no solo la zona, yo tendría que irme de Colombia por todas estas amenazas”, explicó René.

Las autoridades informaron que se va a crear un grupo especial para que investigue este tipo de amenazas, al tiempo que el Ejército y la Policía Nacional van a brindar todo el acompañamiento al ídolo del fútbol colombiano.

René publicó un mensaje en sus redes sociales luego de realizar la denuncia: