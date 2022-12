Si va ver alumbrados aplique el autocuidado

Con una invitación al autocuidado y seguridad, más de 1.000 policías, en diferentes especialidades, acompañan a los ciudadanos y visitantes, que en esta época de navidad, recorren los alumbrados de Medellín.

El Mayor Henry Garán, gerente del Plan Navidad de la Policía Metropolitana de Medellín, dijo que “estamos invitando a la gente a que use sus propios mecanismos de autoprotección, como el cuidado de los niños para que no se descuiden e invitarlos a que no traigan joyas y que si van a traer dinero lo repartan en sus bolsillos, que son medidas mínimas pero que nos garantizan seguridad en estos eventos”.

Son más de 10.000 personas las que a diario visitan el corredor del rio Medellín, es por eso que las autoridades han dispuesto más de 380 hombres para garantizar la seguridad de todos los visitantes.

“Policías con especialidades como son fuerza de control territorial, personal de turismo capacitados para hablar con ciudadanos extranjeros en otros idiomas”, explicó Garán.

Frente a la seguridad durante este recorrido, visitantes y ciudadanos dicen que la masiva presencia de la policía genera seguridad.

Robert Herrera, visitante de los alumbrados navideños, afirma que: “mucha policía y mucha seguridad, mira, ando con el celular en la mano para las fotos y gracias a Dios hay buena seguridad”.

Alexander Patiño, un turista que visita la ciudad, dice que “la seguridad se ve por todos lados, tranquilos con los hijos viendo los alumbrados de Medellín”.

Al dispositivo de seguridad se suman Espacio Público, Secretaría de Salud, Medio Ambiente, quienes, garantizan que se cumplan las medidas sanitarias y de salubridad para todos los visitantes.