Sicarios atacan a un policía en Bello

En un caso de sicariato, resultó gravemente herido un miembro de la Policía, en la carrera 58 c con calle 24, en el barrio Cabañas, del municipio de Bello.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando hombres en una motocicleta le dispararon al uniformado.

Por euna pendiente se movilizada el policía en su vehículo y fue interceptado por los sicarios, metros más abajo fue auxiliado por la comunidad.

Algunos testigos narraron como ocurrieron los hechos.

“Venía alguien, un duro de la Policía y dicen que hay un herido en una casa, pero no se sabe en casa es. Que venían disparando, pero no se sabe quién”, relata una mujer testigo del hecho.

Hasta el lugar llegó personal del CTI de la Fiscalía para adelantar las investigaciones del caso. El uniformado fue remitido a la Policlínica, donde su pronóstico es reservado.