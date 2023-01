Sigue incertidumbre entre las personas evacuadas de sus hogares en la Loma de los Bernal

La amenaza de colapso del edificio Bernavento obligó nuevamente a la evacuación de dos inmuebles aledaños, en el occidente de Medellín.

La mañana de este viernes no fue fácil para las familias de una de las edificaciones evacuadas, Sandra Gómez una de las afectadas casi no encuentra donde quedarse y ahora no sabe qué va a pasar con sus pertenencias.

“Ha sido muy difícil porque hay que hacer planes de contingencia entonces no nos dio tiempo de conseguir el nuevo apartamento”, aseguró.

Sandra y su esposo habitaban el edificio Bernalejas, el más contiguo a Bernavento, como ellos otras 43 familias fueron deshabitadas

Por su parte, Diego Moreno subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) manifestó que hay un equipo instalado para acompañar a los propietarios del edificio para que puedan retirar más que los bienes, insumos de primera necesidad.

A Bernavento, el edificio con los problemas estructurales, diseñado por Jorge Aristizábal, el mismo del Space, hoy no puede entrar nadie. Sus columnas no son seguras y hay riesgo de colapso.

“El edificio lo que tiene es una falla en una estructura tipo columna que genera de alguna manera un riesgo de inestabilidad, por esa razón se toma toda esta medida preventiva”, señaló el funcionario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó sobre la irresponsabilidad de los constructores pero esta es la hora en que nadie da la cara.

“Lo están pagando además la repotenciación los propietarios del edificio, no quien construyó ese edificio. No les han respondido”, dijo el mandatario.

A esta hora se realiza un consejo municipal de riesgo dónde se analizará la situación de la zona.

