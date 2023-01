Sigue la zozobra en Altavista: a las extorsiones se suman los toques de queda ilegales

Se conocieron nuevas denuncias sobre la situación de orden público en este corregimiento de Medellín.

Líderes sociales del sector aseguran que hay establecimientos comerciales que pagan hasta medio millón de pesos de extorsión y que algunos grupos delincuenciales imponen horarios en las calles. La Policía dice que no ha recibido denuncias formales.

Pese a la presencia de las autoridades, Altavista guarda silencio, el temor se tomó sus calles y muchos de sus habitantes optan por no hablar y por guardarse en sus casas desde temprano. Atendiendo, según líderes de la zona, las exigencias de los combos ilegales.

“Se viene presentando a partir de las 7 u 8 de la noche donde ya la comunidad no sale con tranquilidad, los negocios desde esa hora ya están cerrados por la situación que se viene presentando y por las intimidaciones que vienen dando el combo de Los Pájaros y Los Chivos”, señaló Julio Rengifo, líder social del sector.

El comercio también se ha visto golpeado pues la extorsión, sigue siendo una enfermedad en la zona y las denuncias, son escandalosas.

“Lo que es Belén Zafra, Belén Buenavista, parte baja de Altavista y La Palma, dónde hay gran cantidad de comercio es donde ellos aprovechan para usufructuarse de estos comerciantes que hay algunos que tienen hasta 550 mil pesos de extorsión”, aseguró el líder social.

Por su parte, la Policía y el Ejército que hacen presencia en la zona dicen no tener denuncias formales al respecto, pero son conscientes de que falta camino para normalizar la situación del sector.

“En Altavista siguen delinquiendo algunas estructuras como los de Mano de Dios, Los Chivos. No hemos solucionado el problema, somos conscientes pero trabajamos en esa dirección y lo vamos a lograr”, manifestó el general ‘Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los mismos líderes sociales de Altavista exigen a los organismos de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, la Personería y demás, que hagan presencia permanente y acompañamiento a la comunidad este corregimiento y la Comuna 16.