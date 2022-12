Siguen los operativos en contra del transporte ‘pirata’ en Medellín

Los “carros chiveros” son vehículos particulares que prestan servicio de colectivo en diferentes puntos de Medellín, lo cual es ilegal, indicó la Secretaría de Movilidad de la ciudad. En lo corrido de 2015 se han realizado 200 comparendos por esta práctica.

El Secretario de Movilidad de Medellín, Omar Hoyos, explicó que “todas las semanas inmovilizamos vehículos e igualmente venimos haciendo efectivas las multas que venimos imponiendo por prestar servicios no autorizados”.

[[{"fid":"143764","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

A quienes sorprendan prestando este servicio ilegal por primera vez les inmovilizarán el vehículo por cinco días.

Las autoridades hicieron un llamado para no utilizar este tipo de transporte debido a que cuando uno de estos carros sufre un accidente, al momento de transportar gente, no hay seguros que amparen a los pasajeros.