Silletero de Feria de las Flores encuentra en su oficio una manera de sobrellevar dos cánceres

Alex Nieto Marín se está jugando dos finales a la vez. No solo quiere ser uno de los ganadores del desfile de silleteros de la Feria de las Flores de este año en Medellín, sino que desea que los dos cánceres que lo afectan se desaparezcan. En medio de las flores con las que hará su creación, pide un milagro de Dios.



“Estoy cruzando por el séptimo cáncer, tengo dos activos, he estado bajo de salud, pero vamos para adelante y muy animado en esta Feria de Flores porque la silleta es algo que me hace vibrar y me hace vivir”, reconoce.

A pesar de los achaques, tiene 46 años y bien vividos. Desde hace 26 ha cargado silleta tradicional y ha sido finalista 8 veces. Las flores él las cuida y por eso sabe que nunca lo hacen quedar mal.

Este silletero dice que “a mi silleta le coloco exclusivamente flores tradicionales, no cabe nada que haya ingresado nuevo al mercado. Vengo con un tema investigativo de las flores desaparecidas que hemos ido recuperando”.

Aunque sabe que físicamente no tiene la resistencia de antes, la motivación no se le ha marchitado, por el contrario, no le cabe el orgullo en el pecho por pertenecer a esta tradición.

"Me habían dictaminado 8 meses de vida y luego de que me hacen ese dictamen hoy estoy en el mes 17. Todos los días me levanto con las ganas de hacer y eso me ha llevado a este trayecto”, puntualiza.

Sin duda, este silletero marcará la diferencia, y no solo por la lucha que lleva a cuestas, sino porque es una clara demostración de que las dificultades no son motivo para renunciar a lo que se ama.