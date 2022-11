Simulacro de evacuación por Hidroituango tuvo pobre acogida: "EPM nos tiene muy engañados"

Muy pocos en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia, le creyeron al simulacro de evacuación realizado ante el inminente encendido de las turbinas en Hidroituango. La sirena sonó 20 minutos después de lo previsto, pero contrario a evacuar, las personas siguieron en lo suyo.

“No estamos de acuerdo con la evacuación, realmente más de uno nos estamos perjudicando porque hay muchos que tienen negocios, hay otros que por el mototaxi y eso los perjudica”, manifestó María Camila Villegas, habitante de Puerto Valdivia.

El desgano fue evidente y en el corregimiento se corrió la voz para que nadie evacuara. “Yo no cumplí con el simulacro de evacuación porque EPM nos tiene muy engañados a toda esta comunidad, entonces nos pusimos de acuerdo para no hacer ese simulacro”, aseguró Ana Lucelly Gutiérrez.

El nivel de desconfianza en la hidroeléctrica y EPM después de lo ocurrido en 2018, hoy en Puerto Valdivia está casi en un punto de no retorno.

“Nos están disimulando a nosotros aquí, nada más por burlarse de nosotros y esta burla no la podemos permitir porque en el día nos sacan a aguantar sol por horas y en la noche quién nos va a proteger”, exclamó Danilo Tejada.

El simulacro era para cerca de 3.500 personas, pero las cuentas de las autoridades no llegan ni al 10% de participación.

Entretanto, en Tarazá varias comunidades de la zona rural decidieron no participar en el simulacro de evacuación y salieron a protestar pidiendo garantías para esta comunidad.

“El día de hoy estaba programado un simulacro el cual no acatamos porque no nos sentimos respaldados por EPM, nos quieren hacer ver que acá en el territorio estamos preparados y todavía no estamos preparados, no hay garantía de evacuación, en el corregimiento donde estamos no existen albergues”, expresó Wilmar Arnulfo Parra, habitante del corregimiento El Doce.

El alcalde de Tarazá, Mario Eliécer Sierra, también reclama mayor socialización para las comunidades que habitan cerca al río Cauca.

“De Tarazá estamos hablando de 14.000 personas directamente. Se habló en la reunión del viernes que solamente se evacuaría El Doce, pero yo les dije a ellos que tuviéramos en cuenta Puerto Antioquía, porque está en la ribera del río”, manifestó el mandatario.

Las comunidades exigen la presencia de delegados de EPM y del Gobierno nacional para que los escuchen y solucionen sus peticiones.