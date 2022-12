Sin agua se quedará la tarde de este domingo San Cristóbal

Las condiciones en los caudales de las quebradas La Iguaná y Santa Elena, como consecuencia del fenómeno de El Niño, obligan a la interrupción del servicio de acueducto este domingo en sectores del corregimiento de San Cristóbal y zonas aledañas, y en un área del Centro-oriente de Medellín.

EPM acompañará a las comunidades con el suministro de agua potable a través de carrotanques, que rotarán por la zona hasta que la gente lo requiera.

La empresa solicita no almacenar agua, excepto para labores prioritarias, para evitar que se afecte la normalización del servicio.

Estas son las interrupciones programadas para hoy:

De 1:00 p.m. de este domingo a 4:00 a.m. del lunes 14 de marzo:

· De las calles 44 a 48CC por las carreras 103A y 108.

· De las calles 48BB a 48CB entre las carreras 108 y 112.

· De las calles 52 a 57 entre las carreras 122 y 127.

· De las calles 59 a 63 entre las carreras 126 y 133.

· De las calles 62 a 63 entre las carreras 133 y 136.

· De las calles 60CC a 63 entre las carreras 126 y 121.

· De las calles 48DD a 49A entre las carreras 98C y 99EB

· De las calles 48DD a 99EB y la carrera 99F.

· De la calle 48D entre las carreras 99 y 99F.

Incluye 10.294 clientes de los barrios: Antonio Nariño, Juan XXIII-La Quiebra, La Pradera (Medellín), El Socorro, La Gabriela (San Cristóbal), Eduardo Santos (San Cristóbal), Santa Margarita y Olaya Herrera.

Entre la 1:00 p.m. del doming oa las 4:00 a.m. del lunes 14 de marzo:

• De las calles 46 a 56AA por las carreras 1 a 7.

Incluye 4.307 clientes que residen en sectores de los barrios: San Antonio, Villa Turbay, Villatina, Barrios de Jesús, Las Estancias, La Sierra, Juan Pablo II y Villa Lilliam.