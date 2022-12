Sin armas ni intimidaciones, en 30 segundos, delincuentes robaron $10 millones en Medellín

En cámaras de seguridad quedó registrado el modo en el que opera la banda delincuencial que tiene azotado el centro de la capital antioqueña.

Como se ve en las imágenes la mujer de blanco sería una de las cómplices, quien hace salir del local a una de las vendedoras.

“Salgo, contesto la llamada y me dicen que tienen a un compañero hospitalizado, me dan los números y al parecer era una de las personas que estaba robando la que me estaba realizando la llamada”, manifiesta la vendedora.

Otros nueve presuntos cómplices enredan a dos trabajadoras más y abren camino para que el hombre de tez morena, agachado llegue hasta la oficina principal.

También se evidencia en otra de las cámaras cómo en cuestión de segundos, el individuo saca varios fajos de dinero y huye rápidamente con un botín de $10 millones.

“Hacen como una especie de pantalla, tanto a ella como al otro trabajador. En ese momento el joven que es el que hace el robo se mete a la caja se esconde debajo de las motos y entra a la caja”, asegura el propietario del establecimiento robado.

Varios de los presuntos integrantes de esta banda delincuencial, que no utilizan armas, quedaron completamente identificados por las cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

Según las autoridades, los videos junto con las fotografías de los presuntos ladrones serán pieza clave para su identificación.