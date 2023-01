Sin contratiempos: en media hora se completó el cierre de la compuerta de Hidroituango

A partir de las 6:00 a.m. de este miércoles empezó el complejo proceso, en el cual solo participarán cinco ingenieros.

El resto del personal fue evacuado de la obra como medida de seguridad, asimismo cabe recordar que está restringida la movilidad hacia la Costa Atlántica entre Yarumal y Caucasia, hasta las 6:00 p.m.

De igual forma el transporte en ferry para los habitantes de Ituango será a partir de las 12:00 p.m. y las caravanas terrestres están suspendidas hasta el viernes.

En solo media hora se realizó sin contratiempo el cierre de la compuerta dos de casa de máquinas, la cual se encuentra a 40 metros debajo de la montaña del proyecto hidroeléctrico.

El proceso consta de tres grandes momentos:



Cierre total de la compuerta: Estimado entre 30 minutos y dos horas.

Verificación: Luego de seis horas del cierre, un equipo recorrerá todo el proyecto para verificar su estado.

Resultado de la maniobra: Tras 24 horas se vuelve a dar otro informe del resultado de este proceso.

La mirada también estará sobre el caudal del río Cauca aguas, que tras el cierre de la compuerta empezará a disminuir considerablemente.

Minuto a minuto

12:30 p.m. Concluye monitoreo de las primeras seis horas sobre estabilidad del macizo y disminución del caudal. Tras la maniobra, EPM confirmó que no se habían presentado movimientos en la montaña.

8:30 a.m. Luego de que empezara a descender el caudal del río, se realiza el rescate de peces los cuales se liberarán en una corriente apropiada para que continúen su ciclo vital, con el fin de mitigar el impacto ambiental y mortandad de estos animales por la disminución del agua.

7:50 a.m. EPM entrega balance del proceso y explica lo que sigue en los próximos días: "A partir de hoy el embalse empezará a subir nuevamente hasta alcanzar un nivel que permitirá volver a poner en operación el vertedero. Cuando esto suceda será posible cerrar la segunda compuerta, lo que está previsto para comienzos del próximo mes de febrero", manifestó la empresa.

7:30 a.m. Desde el puesto de mando unificado el alcalde de Medellín y gerente de EPM entregan los detalles sobre la maniobra "Se cumplió el primer hito del cierre de compuertas en 29 minutos con 34 segundos", indicó Federico Gutiérrez.

7:15 a.m. Comienza el monitoreo durante las próximas seis horas en la disminución de la descarga de agua de casa de máquinas, el comportamiento del macizo y la estabilidad del proyecto en general.

7:01 a.m. EPM informa que la maniobra del cierre de la compuerta culmina con éxito en solo 30 minutos.



Concluyó con éxito cierre de compuerta de la casa de máquinas del #ProyectoItuango #Hidroituango. Continuaremos monitoreando minuto a minuto durante las próximas horas el comportamiento del macizo o montaña y de los caudales. Nuestra prioridad es la seguridad de las comunidades — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) January 16, 2019

6:30 a.m. El equipo técnico se centra en el descenso de la compuerta, monitoreando el comportamiento del macizo y de los caudales de agua.

6:15 a.m. Desde los Puestos de Mando Unificados se reporta el avance de la maniobra para el cierre de compuertas de casa de máquinas.

6:00 a.m. Inicia el proceso del cierre de la compuerta dos a cargo de cinco ingenieros.