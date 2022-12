‘Sin ley’ Tabares es la reina del ‘long board’, un deporte para nervios de acero

Foto: Sirley Tabares practica un deporte extremo conocido como 'long board' y es una de las mejores del mundo.

En Medellín se impone la tabla larga o ‘long board’, un deporte en el que la habilidad y la velocidad son los mejores aliados y nuestro país cuenta con una de las mejores exponentes del continente.

Es una mujer sin límites, su nombre es Sirley Tabares y es más conocida como ‘Sin ley’.

“Mis amigos y mi tío me decían: mírenla en la patineta, parece sin leyes”, explicó sobre el origen de ese remoquete.

Hace cuatro años practica el ‘long board’, un deporte extremo en el que arriba de una patineta desafía el equilibrio y la velocidad, mientras desciende por la carretera.

“Cuando uno monta ‘long board’ siente felicidad, piensa en coger bien las curvas, es como una meditación entre la carretera y uno”, dijo la joven deportista.

Su armadura, más allá de los elementos de protección, verdaderamente es la valentía.

“Monto porque me hace feliz. Cuando uno se va a tirar en una vía da susto, pero uno se concentra. Me apasiono porque me gusta la velocidad, sentirse libre”, comentó ‘Sin ley’.

Ella es la número uno en el país y hace poco nos representó en Brasil, demostrando que entre chicas de Argentina, Brasil y Alemania también es la reina del ‘long board’.