Sin rastro de adolescente de 16 años desaparecido hace ocho días en Medellín

El estudiante Miguel Ángel Castellanos salió de su casa hacia otra comuna a pedir un dinero prestado. Su mamá ha recibido noticias desconcertantes.

La última vez que lo vieron en el barrio La Pradera, en la comuna 13 de Medellín, fue a las 6:30 del sábado ocho de febrero.

Ese día partió, según les dijo a sus familiares, a verse con unas compañeras, pero antes debía ir al barrio Belén a recoger un dinero. Desde entonces, su paradero es un misterio.

“El debía pasar la avenida y pasar las escaleras que son realmente un poco largas e ingresar a la vivienda. Y ya en la devuelta (regreso) de la vivienda, cuando él ya se despidió, no se supo nada de él”, contó la mamá de Miguel Ángel, cuya identidad se mantiene bajo reserva por protección.

Lo que ha seguido desde entonces no es para nada alentador. Su madre ha recibido varias llamadas intimidatorias en las que le aseguran que su hijo fu asesinado. Además, vecinos de Belén presumen que la desaparición se debe a que el menor no vivía en ese barrio, es decir, por cruzar una frontera invisible.

“He recibido cuatro llamadas, llamadas anónimas en donde me dicen que a Miguel Ángel lo asesinaron y que debo recogerlo en tal lugar, pero me han dado cuatro lugares y no dicen específicamente en dónde es”, manifestó la mujer.

Ante los señalamientos de los habitantes, las autoridades investigan lo ocurrido e intensificaron la búsqueda del joven.

“Hemos estado acompañando y aportando cada dato que permita a la Fiscalía y al Cuerpo Técnico de Investigación aclarar esta desaparición”, manifestó sobre lo ocurrido el coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los familiares de Miguel Ángel no pierden de la esperanza de encontrar al joven con vida.

“En realidad trato de no creer, guardo la esperanza de que está vivo en algún lugar. Además porque las llamadas que hemos recibido van hacia lo mismo pero a la hora de investigar llegamos a nada porque no aparece por ningún lado”, señaló el papá del estudiante desaparecido.

La familia le hace un llamado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que se ponga al frente de la situación y logren dar con el paradero del menor.