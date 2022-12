Sindicatos penitenciarios en Antioquia no cesaron actividades

Según los sindicatos, de no darse soluciones efectivas frente a la crisis carcelaria en Antioquia, se verían obligados a tomar medidas como el no ingreso de más internos y a declararse en cese de actividades.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, Luis Pinzón, manifestó que la situación carcelaria se le salió de las manos al Gobierno, porque los presos conviven en condiciones deplorables en las cárceles y no hay guardias suficientes para la atención de los mismos.

De acuerdo con el líder sindical, las cárceles de Itagüí, Bellavista y El Pedregal, viven las más difíciles situaciones de hacinamiento que supera incluso el 300% en algunos casos.

Sumado a las condiciones laborales y salariales del personal de guardia.