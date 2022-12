Sismo de 5,8 se registró en Murindó y se sintió en el Chocó y el Eje Cafetero

Foto: @RSNCOL

En el Urabá Antioqueño, más exactamente a 10 kilómetro al noreste del casco urbano del municipio de Murindó, se presentó un sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter a las 4:30 de la madrugada de hoy lunes.

Jorge Eliecer Maturana, alcalde de esta localidad, manifestó que “se sintió un poquito y no se tiene reporte de personas heridas, la gente solo salió a la calle por algo de pánico, pero no pasó más nada”.

Según la Red Sismológica Nacional de Colombia el sismo se dio a 150 kilómetros de profundidad.

El temblor se sintió en buena parte del departamento y el Eje Cafetero. Hasta el momento no el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres no registra daños ni personas heridas.

Este es el segundo sismo que se produce con fuerza en Murindó en menos de cuatro días. El pasado viernes a las 4:11 de la madrugada se sintió otro con una magnitud de 4 en la escala de Richter y ocurrió a 21 kilómetros del casco urbano.

Noticia en Desarrollo…