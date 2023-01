Sistema de bicicletas públicas llega a Envigado facilitando la conexión con el metro

EnCicla trascendió las fronteras de Medellín y ahora presta sus servicios a los habitantes de este municipio del sur del Valle de Aburrá. Conozca cómo va a funcionar.

Cada vez más paisas utilizan las bicicletas para llegar a sus lugares de trabajo o conectarse con otras modalidades de transporte. Así es como Envigado se une a Medellín y Sabaneta con la implementación del sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana, EnCicla.

Los envigadeños tendrán un sistema que incluye 18 kilómetros de vías para llegar en bicicleta desde el parque principal hasta la estación Envigado del metro u otras estaciones ubicadas en Medellín.

Los mismos usuarios son conscientes de la necesidad de guardar el carro y moverse en bicicleta.

“Aporta al medio ambiente, a la movilidad sostenible, inteligente. Nosotros como envigadeños no teníamos este beneficio y creo que de ahora en adelante podemos desplazarnos desde el metro hasta el parque de una manera más consciente”, expresó Juan Esteban Sampedro, habitante del municipio.

Juan Diego fue uno de los primeros usuarios del sistema de bicicletas públicas en Envigado; 16 estaciones que conectan en minutos el parque principal del municipio con la estación del metro.

“Habíamos construido 18 kilómetros de ciclo infraestructura en el municipio, entonces ya tenemos unas vías segregadas en la vía, muy bien demarcadas para que la gente pueda transitar sobre ellas”, indicó Juan Diego Álvarez, asesor de movilidad sostenible Envigado.

El sistema EnCicla ya hace presencia en Medellín, Sabaneta y Envigado, tiene 83 estaciones de conexión, 1.700 bicicletas al alcance de cualquier ciudadano en operación y 93 mil usuarios inscritos.

“Seguimos integrando ya al Valle de Aburrá y sus 10 municipios no sólo con el aire, con el agua, no solo con el transporte público sino con la movilidad activa y es histórica esta fecha para nosotros porque es el primer programa de bicicletas públicas metropolitano no solo en Colombia sino en América Latina”, señaló Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana.

En promedio, 17 mil personas se movilizan a diario en esta modalidad de transporte urbano.