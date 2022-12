Sobre Laura Marulanda, exauditora general de la república, no pesan órdenes de captura

Aunque la exfuncionaria está implicada en el llamado carrusel de las cirugías, aún no hay orden de detención en su contra.

Así lo verificó ella misma al visitar las instalaciones de la Fiscalía en Medellín.

Su arribo al búnker de ese organismo se dio en el marco del escándalo en el que también se encuentra vinculado Sergio Zuluaga, contralor de Antioquia, capturado la tarde del miércoles luego de que se entregó a la Policía.

Según las declaraciones entregadas por Laura Marulanda a Blu Radio, las acusaciones que hoy pesan en su contra son señalamientos con tintes políticos por parte de algunos concejales.

La exauditora es señalada de haber utilizado, supuestamente, los servicios del Hospital La María, de Medellín, en unos procedimientos estéticos, los cuales no habrían sido cancelados.

Se investiga el posible favorecimiento de la funcionaria en este hecho, pues su hermano William Marulanda era el gerente del centro de asistencial.

"Tengo las facturas. Si hay algún ítem que no se haya pagado, es una cuenta por pagar. Es cierto que nos operamos, pero no es cierto que no hayamos cancelado", manifestó Marulanda.

Sobre las declaraciones de Bernardo Guerra, concejal de Medellín, en las que señala supuestas irregularidades en la práctica de varias cirugías estéticas en el Hospital La María, Marulanda añadió:

“Al hospital le contratamos los derechos de quirófano, hospitalización y todas las atenciones. Todo está absolutamente facturado. Yo no conozco que deba más. Pagué $12 millones de pesos, entre ellos seis al cirujano, dos millones y medio de la prótesis y el resto el servicio de hospitalización”.